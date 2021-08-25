Министерство экономики в ближайшее время установит новые граничные цены на топливо, которые могут быть ниже нынешних. Но резких изменений цен на бензин на АЗС ожидать не стоит.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал директор украинской Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

— Ожидаем буквально завтра публикацию новых индикативных цен на топливо от Министерства экономики. Прогнозируем, что они будут где-то на 40-50 копеек ниже текущих, так как мировые цены во второй декаде весьма ощутимо снизились, особенно на нефть — где-то от $72 до $66 за баррель, то есть почти на 10%. Поэтому ожидаем, что это даст результат уже на колонках, — сообщил эксперт.

При этом Куюн отметил, что рано еще говорить об этапе низких цен на топливо, поскольку в последние дни рынок показывает рост цен на нефть.

— Вчера-сегодня рынок снова показал рост на несколько долларов за баррель нефти. Поэтому рано еще говорить об этапе низких цен. Хотя было такое впечатление. Но предпосылок для резких скачков цен на горючее я не вижу, — отметил он.

Напомним, в Украине в начале августа цена бензина выросла на 10-50 коп. на автозаправочных станциях. Накануне Минэкономики приняло решение о новой средней цене литра дизтоплива и бензина.

Так, среднюю стоимость бензина повысили на 22 коп. до 26,86 грн/л. Цена дизельного топлива, наоборот, снизилась на 0,1 копейки до 22,24 грн/л.