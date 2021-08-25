25 августа в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на севере и в центре пройдут грозы, а на западе ливни, в результате чего в реках повысится уровень воды.

В южных и восточных областях спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Речь идет об Одесской, Херсонской, Николаевской, Луганской и Полтавской областях.

Кроме того, в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях пройдут грозы — объявлен І уровень опасности, желтый.

На реках во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской области 25 августа ожидается повышение уровней воды на 0,2 — 1,2 м. Негативных последствий не предвидится, однако спасатели предупреждают о формировании значительного местного и склонного стока в местах интенсивных ливней.

25 августа погода в Украине будет переменчивой. В разных регионах столбик термометра будет колебаться от +17 до +29 днем, а в ночное время суток — от +10 до +18.

Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c. Подробный прогноз погоды на 25 августа и на неделю смотрите в материале.

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