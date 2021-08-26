Погода на выходные в Украине будет дождливой только на Западе. На остальной территории будет сухо и без осадков.

28 августа, в последнюю субботу лета, теплее всего будет в Луганской области. Там столбики термометров поднимутся до +32°.

На Юге +31° ждет жителей Херсонской области.

В Центре и на Севере будет немного прохладнее – до +26-27°.

Грозовые дожди и максимум +20° – на Западе. По прогнозу осадки не будут прекращаться ни днем, ни ночью.

В воскресенье, 29 августа, гроз в западных регионах не будет. Но последний выходной лета все равно будет дождливым. Температура местами поднимется до + 24°.

Затронут осадки также Житомирскую и Винницкую области. Жители остальных областей могут рассчитывать на солнечную и сухую погоду.

До +33° прогреется воздух в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

На Севере теплее всего будет в Сумской и Киевской областях – +29°, в Центре – в Полтавской – +31°.

Погода 1 сентября в Украине будет относительно теплой. Осадков в этот день не предвидится.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, температура воздуха в День знаний составит +18°. На Юге в первый день осени будет теплее – до +22°.