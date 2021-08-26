Министерство энергетики подготовило законопроект о замене зеленого тарифа

Новая модель поддержки позволит увеличить долю зеленой электроэнергии в энергосистеме и сделать ее доступной, утверждают в министерстве.

Документ предусматривает введение системы Feed-in-Premium или контрактов на разницу, для производителей из альтернативных источников энергии (как для действующих договоров купли-продажи, так и для договоров, которые будут заключаться победителями аукционов) вместо фиксированных платежей по зеленому тарифу — Feed-in-Tariff.

— Новая модель поддержки позволит увеличить долю зеленой электроэнергии в энергосистеме и сделать ее доступной, — сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

В Минэнерго объясняют, что согласно новой модели производители из ВИЭ смогут напрямую выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы.

— Вместе эти производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным зеленому тарифу или аукционной цене и рыночной цене, — добавил Власенко.

Проект закона разработан во исполнение требований Закона Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии” № 810-их и шага 400 Плана приоритетных действий Правительства на 2021.

Источник: Министерство энергетики