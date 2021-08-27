Из-за осложнения погодных условий без света остались 64 населенных пункта в четырех областях.

Так, из-за дождей, гроз и сильных порывов ветра обесточены 35 населенных пунктов в Сумской области, 20 — в Днепропетровской, семь — в Киевской и два — в Донецкой. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в пятницу, 27 августа, также будет дождливой. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.

Столбики термометров покажут до +29°. Теплее всего будет в восточных и южных областях. Днем столбики термометров покажут от +27° до +28°, а ночью ожидается от +13° до +16°. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди.

Погода в сентябре в Украине

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, погода в сентябре 2021 будет разной. Осень начнется теплом, а во второй декаде месяца возможны небольшие дожди.

В большинстве областей первая половина сентября будет достаточно мягкой. Температура будет колебаться от +24° до +27°, а ночью — от +15° до +20°. Теплее всего будет в начале второй декады месяца, а затем температура пойдет на спад.