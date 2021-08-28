В субботу, 28 августа, боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате этого получили ранения трое наших бойцов.
О нарушении режима прекращения огня со стороны военных РФ сообщили в оперативно-тактической группировке (ОТГ) Схід.
— Вооруженные формирования РФ в очередной раз продолжают нарушать режим прекращения огня и осуществляют обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТГ Схід, — говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела военные получили осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в медицинское учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
В ОТГ сообщают, что украинские бойцы открывали огонь в ответ, что вынудило боевиков прекратить огневую активность.
Сейчас наши военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Об обстреле оккупантов сообщено представителям ОБСЕ.
Обстрел Авдеевки
Также сегодня российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки.
Из-за этого работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия.
В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
Подробнее об обстреле Авдеевки и какая там сейчас ситуация, читайте в нашем материале.
Источник: ОТГ Схід