В воскресенье, 29 августа, в Украине ожидается теплая погода, а в восточных и южных областях страны синоптики прогнозируют летнюю жару.

При этом западные и некоторые центральные регионы Украины накроют проливные дожди, которые будут идти как в ночное, так и в дневное время суток.

Подробнее о погоде в Украине на воскресенье, 29 августа, читайте в материале Фактов ICTV.

В западных областях Украины ожидается прохладная погода с обильными осадками. Днем воздух прогреется до отметок от +18 до +22 по Цельсию, а ночью столбики термометров покажут от +11 до +14 градусов.

В центральных регионах также ожидаются сильные дожди, однако в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +23 до +31 градуса, а ночью похолодает до отметок в +13 — +16 по Цельсию.

На севере Украины также будет по-летнему тепло. Дождей в воскресенье синоптики там не прогнозируют. Днем воздух прогреется до отметок от +24 до +32, а ночью ожидается от +12 до +17 градусов.

В восточных областях также будет сухо и облачно. Днем, согласно прогнозам синоптиков, ожидается от +28 до +33 градусов, а ночью – от +14 до +19.

На юге погода также ожидается летней – без существенных осадков и с достаточно высокой температурой воздуха. Днем столбики термометров покажут от +30 до +33, а ночью – от +17 до +19.

В Киеве в последнее воскресенье лета будет тепло, однако возможны грозы с дождями. Днем воздух прогреется от +25 до +27, а ночью температура опустится до отметок +13 — +15 по Цельсию.