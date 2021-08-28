На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский защитник Андрей Вискребец. У мужчины остались жена и двое детей.

О трагедии сообщили в пресс-службе Запорожского областного ТЦК и СП.

39-летний военный погиб от снайперской пули в пятницу, 27 августа, во время выполнения боевого задания.

Андрей Вискребец служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне (ОРБ).

Известно, что боец ​​защищал Украину с 2015 года. Сначала он был мобилизован, а в 2016-м заключил первый контракт.

Боец проходил службу в 26-й и 55-й артиллерийских бригадах, последний контракт был с 74 батальоном.

Погибшего похоронят в понедельник, 30 августа, на площади Героев в Запорожье. У Андрея Вискребца остались жена и двое детей.

Ситуация на Донбассе

28 августа боевики вновь обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате чего получили ранения трое наших бойцов.

Также сегодня российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки.

Из-за этого работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия.

Пострадавших среди местного населения нет.