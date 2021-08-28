На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский защитник Андрей Вискребец. У мужчины остались жена и двое детей.
О трагедии сообщили в пресс-службе Запорожского областного ТЦК и СП.
39-летний военный погиб от снайперской пули в пятницу, 27 августа, во время выполнения боевого задания.
Андрей Вискребец служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне (ОРБ).
Известно, что боец защищал Украину с 2015 года. Сначала он был мобилизован, а в 2016-м заключил первый контракт.
Боец проходил службу в 26-й и 55-й артиллерийских бригадах, последний контракт был с 74 батальоном.
Погибшего похоронят в понедельник, 30 августа, на площади Героев в Запорожье. У Андрея Вискребца остались жена и двое детей.
Ситуация на Донбассе
28 августа боевики вновь обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате чего получили ранения трое наших бойцов.
Также сегодня российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки.
Из-за этого работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытия.
Пострадавших среди местного населения нет.