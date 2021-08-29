30 августа погода в Украине будет переменчивой. В большинстве регионов пройдут дожди, однако на востоке будет сухо и жарко. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/ c. Подробный прогноз погоды на 30 августа в Украине смотрите в материале.

На юге в понедельник, 30 августа, в большинстве районов пройдет слабый дождь с грозой, на Херсонщине и в Запорожской области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем ​​на уровне +27, +33, ночью +17, +21.

В восточных регионах без осадков. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах +30, +33. Ночью похолодает до +15, +16.

На севере Украины погода 30 августа также будет дождливой — ожидаются слабые осадки и гроза, в Сумской области будет облачно, но без осадков. Дневная температура от +20 до +29, ночная — от +13 до +17.

В западных регионах 30 августа также пройдут дожди, однако во Львовской, Тернопольской и Волынской областях без осадков. На западе дневная температура будет колебаться в пределах +19, +21, ночная — на уровне +9, +13.

Погода в Украине 30 августа в центральных областях также будет пасмурной — пройдет небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем ​​от +22 до +33, ночью похолодает до +14, +19.

В Киеве ожидается слабый дождь с грозой. Днем столбик термометра будет показывать +25, +27, ночью +16, +18.