Для реализации военного парада ко Дню независимости Украины каждую деталь организаторы продумывали буквально до секунды. Девушки и ребята прошли маршем, как вместе, так и в отдельных расчетах. Рядом с ними были подразделения из 15 стран-партнеров.

Впервые парад прошел по новым традициям, военные выдерживают стандарты НАТО. Все произошло без объезда подразделений министром обороны и приветствием каждого расчета отдельно, как было еще во времена СССР.

Меняет нарративы и президент. Владимир Зеленский называет 24 августа 1991 года Днем восстановления независимости Украины, поскольку мы имеем более чем тысячелетнюю историю. И тут же на параде подписывает указ о новом празднике — Дне украинской государственности. Его будут отмечать ежегодно в день Крещения Руси — 28 июля.

Наряду с Зеленским были президенты Украины Кучма, Ющенко, Порошенко, главы государств и правительств наших союзников. Зеленский вручил государственные награды, среди которых были звезды героев Украины, врученные двум защитникам уже посмертно.

Одним из самых трогательных моментов парада стал театрализованный перформанс. Маленькая девочка пробежала сквозь вехи истории, которые пережила Украина.

После прохода между знаменитыми и трагическими моментами, девочка будто сошла с экранов и с букетом цветов пробежала по Крещатику к командиру, который возглавлял колонну воинов-ветеранов. Этот чрезвычайно эмоциональный момент парада растрогал многих. Не сдержал слез и президент.

Немало трогательных моментов было и во время репетиций. Ребята подбадривали девушек и благодарили за то, что те идут рядом. А некоторые даже признавались в любви и просили руки и сердца.

Немало бойцов маршировали на параде впервые. Как и руководили военной техникой не в боевых условиях. Из-за этого пришлось изрядно понервничать.

По сравнению с предыдущим парадом — представленных образцов было едва ли не вдвое больше. Более 400 единиц вооружения i военной техники. Танки, БТР, ракетные комплексы i боевые дроны. Новинки отечественного и зарубежного оборонпромов — это особая гордость организаторов нынешнего парада.

Военные уверяют, что новинок и модернизированных образцов почти 90%. Это ракетные комплексы, бронетехника и беспилотники.

Самый ожидаемый зрителями момент парада — это воздушное шоу. В небе над Крещатиком пролетают вертолеты, истребители: украинский МиГ-29, польские F-16 Fighting Falcon, британские Eurofighter Typhoon и легендарный транспортник Ан-225 Мрия. В завершение шоу самолеты Украины и союзников воссоздали флаг Украины.

Для того, чтобы пройти колонной над Крещатиком в порядках происходит построение колонны от 20 до 100 километров. Каждый экипаж, каждая группа имеет определенное время, через каждые 15 секунд подходят другие, — рассказывает Анатолий Бойчук, главный инженер армейской авиации командования Сухопутных войск ВСУ.

Кроме неба и суши военные демонстрируют свои умения и на воде. В Одессе в параде приняли участие корабли Украины и НАТО. Моряки продемонстрировали тестовую высадку десанта.

Маневры на воде прошли и в Киеве. Отработали захват побережья и бой за высадку. Такие маневры они выполняли на Днепре впервые за последние 30 лет.

После официального парада уже традиционно прошел Марш защитников Украины. Марш — это всегда память и напоминание, демонстрация силы для каждого украинца, чтобы видели силу Украины.

В многотысячном шествии приняли участие ветераны войны в Донбассе, родные погибших бойцов, капелланы и волонтеры. Люди не сдерживали эмоций. Кто-то становился на колени, кто-то плакал и благодарил. Торжества к 30-й годовщине независимости еще раз доказали, как друзьям, так и врагам, что слава и воля в Украине живы.