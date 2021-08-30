На Донбассе ранены двое военных, один из них — в тяжелом состоянии

В результате обстрелов российскими оккупационными войсками украинских позиций в районе проведения Операции объединенных сил 29 августа ранены двое бойцов ВСУ.

По данным штаба ООС, раненых транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного из них врачи оценивают как тяжелое, другого – удовлетворительное.

В целом за минувшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

В районе Широкино они обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, а вблизи Золотого-4 — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неспокойно было также в районе Причепиловки, Крымского и Золотого-3.

А на Луганщине зафиксирован вражеский беспилотник типа Орлан-10, пересекший линию разграничения.

С начала суток, 30 августа, оккупанты один раз нарушили режим тишины — вблизи Новозвановки обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.