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Факты / Украина
Марія Степанюк |

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

оос, українські військові

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 августа погиб украинский военный. Еще один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Север.

— Сегодня, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Раненого бойца срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Преступные действия противника украинские военные прекратили, открыв ответный огонь.

В ОТГ Север отметили, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

29 августа в результате обстрелов российскими оккупационными войсками украинских позиций в районе проведения операции Объединенных сил ранены два бойцов ВСУ.

Всего за минувшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: ОТГ Север

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