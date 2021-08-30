Солнечно, местами — дожди с грозами: погода на завтра, 31 августа (карта)

Погода во вторник, 31 августа, будет дождливой. Столбики термометров покажут до +31 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.
Жарко — в восточных и южных областях.
Правда, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях облачно. Днем от +20 до +22 тепла, а ночью от +9 до +11 градусов.
В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +22 до +24 тепла, а ночью — в пределах 13 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.
В юго-восточных областях в дневное время будет от +26 до +31 тепла, а ночью ожидается от +13 до +16 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди с грозами.
Погода в Киеве 31 августа
В Киеве — тепло и преимущественно солнечно, до +23.
Завтра днем температура воздуха достигнет +23 тепла, а ночью будет в пределах 15 градусов.
Народные приметы 31 августа
Во вторник празднуют День Лавра и Фрола. В народе говорили, что наступил Конский праздник, когда угощают лошадей лакомством. Издавна для них пекли специальное печенье в виде конского копыта.
- Именно 31 августа зреют летние сорта яблок, а потому обязательно следует собирать урожай.
- Если не успеть посеять рожь на Фрола — будет плохой урожай в следующем году.
- В этот день нельзя работать на лошадях.
- Лошадей нужно обязательно хорошо накормить.
- Запрещено запрягать телеги и выжигать клеймо на скоте.
- Если лошадь часто перебирает ногами и фыркает, нужно ждать непогоды.
- Если корни полыни толстые, то можно ожидать хорошего урожая на следующий год.