Солнечно, местами — дожди с грозами: погода на завтра, 31 августа (карта)

Погода во вторник, 31 августа, будет дождливой. Столбики термометров покажут до +31 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Жарко — в восточных и южных областях.

Правда, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях облачно. Днем от +20 до +22 тепла, а ночью от +9 до +11 градусов.

В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +22 до +24 тепла, а ночью — в пределах 13 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +26 до +31 тепла, а ночью ожидается от +13 до +16 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди с грозами.

Погода в Киеве 31 августа

В Киеве — тепло и преимущественно солнечно, до +23.

Завтра днем температура воздуха достигнет +23 тепла, а ночью будет в пределах 15 градусов.

Народные приметы 31 августа

Во вторник празднуют День Лавра и Фрола. В народе говорили, что наступил Конский праздник, когда угощают лошадей лакомством. Издавна для них пекли специальное печенье в виде конского копыта.