Из аэропорта Борисполь в Одессу доставили 133 граждан Афганистана. Их эвакуировали из страны по собственному желанию самолетом Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы в Одесской области.

Среди эвакуированных людей — 48 взрослых и 85 детей. Самому младшему ребенку — 7 дней, он родился в аэропорту Кабула, когда его мать дожидалась эвакуации. Самой старшей эвакуированной женщине — 85 лет.

Также двум эвакуированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Всем эвакуированным афганцам сделали тесты на Covid-19 — заболевших не выявили.

Напомним, Украина эвакуировала 700 человек из Афганистана и заняла восьмое место в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных пассажиров.

Среди эвакуированных, кроме украинцев и афганцев, есть журналисты иностранных СМИ, а также представители ООН и граждане других стран.

Фото: Государственная миграционная служба в Одесской области

Источник: Государственная миграционная служба в Одесской области