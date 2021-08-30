Ядерное оружие в Украине: защитило б ли оно нас от вторжения России

Вторая мировая война стала двигателем к изобретению ядерного оружия. Свою ожесточенную борьбу начинают США и Германия. Вопрос, кто первый создаст оружие массового поражения, стоит серьезно.

Америка даже запускает проект Манхэттен, в подразделениях которого были и советские шпионы. Это позволило России похитить определенные технические разработки и приобщиться к ядерной гонке.

Однако ряд событий, в частности трагедия в Нагасаки и Чернобыле, приостановили пыл стран. Все начинают держать курс на разоружение.

Украина после распада СССР имела на своей территории по объемам третий ядерный арсенал в мире. У нас размещалось 176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них. От 2 800 до 4 200 тактических ядерных боезарядов и от 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.

Но не всем это нравилось. Наличие ядерного оружия у нашей страны заставила тогдашнего президента США Билла Клинтона посетить Киев и попросить отказаться Украину от всего этого арсенала, который был направлен на Америку.

Впрочем, Юрий Костенко, который в начале 90-х возглавлял специальную комиссию Совета по ядерному разоружению, уверен, что оружие можно было сохранить — это давало бы гарантию безопасности. В таком случае мир вряд ли позволил бы России начать войну на Донбассе.

— Я могу профессионально утверждать, что если бы на территории Украины была не оружие, а просто ядерные боеголовки, никогда мировое сообщество не позволила России вести агрессию против Украины, — говорит Юрий Костенко.

На самом деле дипломаты признают, что в то время к вызовам безопасности в Украине относились совсем иначе и угрозы с востока не ждали.

Но с ядерным арсеналом в Украине исчез и тактический. Эксперты убеждены, что его разграбила Россия без согласия высшего руководства государства. И это стоило нам больше $100 млрд.

Политики сейчас жалеют, что мы не ядерное государство. Если бы так было, то с нами бы все говорили по-другому. Такое мнение высказал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Другие же говорят, что за разоружение надо было просить хотя бы членство в НАТО.

Но это все подводит нас только к размышлениям альтернативных событий “Что если…”. Реальность сейчас другая — Украина ведет войну с Россией, а от одного из крупнейших ядерных арсеналов имеем лишь его остатки, которые показывают посетителям в музеях.