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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Зеленский прибыл в Пентагон на встречу с министром обороны США

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас посещает США с официальным визитом, прибыл в Пентагон.

Его встретили почетный караул и министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Вместе с президентом на встречу прибыл и министр обороны Украины Андрей Таран.

Визит Владимира Зеленского и украинской делегации в США начался 31 августа. Президент уже успел встретиться с директором NASA Биллом Нельсоном и обсудить проекты, к которым может присоединиться Украина.

Кроме того, Владимир Зеленский присутствовал на встрече министров энергетики Украины и США Германа Галущенко и Дженнифер Грэнхолм, которые подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.

Глава государства обсудил с министром энергетики Соединенных Штатов актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. В частности, Владимир Зеленский указал на важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

Он отметил, что важно как можно быстрее начать регулярные трехсторонние консультации в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита газа и обеспечения европейской энергетической безопасности.

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