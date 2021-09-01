2 сентября погода в Украине в большинстве регионов будет пасмурной и дождливой, однако на западе ожидается солнце. Температура воздуха от +14 до +24, порывы ветра будут достигать 7-12 м/c. Подробный прогноз погоды на 2 сентября 2021, смотрите в материале.

Погода 2 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды

2 сентября погода на юге Украины будет мрачной — ожидается слабый дождь с грозой. Дневная температура на уровне +20, +24, ночная — от +13 до +17.

На востоке ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем ​​составит +18, +24, ночью похолодает до +13, +16.

В северных регионах погода 2 сентября также будет дождливой, но в Житомирской области — облачно с прояснениями. В дневное время суток синоптики прогнозируют +15, +18, ночью столбик термометра опустится до +10, +12.

На западе облачно с прояснениями, небольшой дождь может пройти только в Закарпатской области. Температура на уровне +14, +18, ночью — +10, +13.

В центральных регионах также ожидаются осадки в виде дождя, но в Винницкой области облачно с прояснениями. Днем +16, +21, ночью похолодает до +10, +15.

В Киеве синоптики прогнозируют слабый дождь днем ​​и ночью. В дневное время суток +14, +16, в ночное — +10, +12.