Украина и Соединенные Штаты Америки подписали документ о сотрудничестве в сфере энергетики. Американская сторона планирует инвестировать в украинскую атомную энергетику $30 млрд.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках визита в США.

— Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики США, с министром Дженнифер Гренхольм. Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Думаем, что (инвестиции, — Ред.) будут составлять от $5 млрд до $30 млрд, — заявил президент.

Президент Украины отметил, что это лишь первый шаг в сотрудничестве в этом направлении между двумя странами.

Зеленский добавил, что о деталях сделки, в том числе касательно зеленой энергетики, могут рассказать министр энергетики Украины Герман Галущенко и руководитель НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Глава государства отметил, что Украина видит поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе Северного потока-2.

Оборонная сфера

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Соглашение предусматривает, что двусторонние оборонные отношения США и Украины будут сосредоточены на проведении реформ Украины в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности и др.

В документе указано, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также осуждают российскую оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Источник: Суспільне