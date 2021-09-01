Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко во время рабочей поездки в США обсудил с представителями американской Федерации футбола (US Soccer) развитие сотрудничества и возможность проведения товарищеских матчей.
— Очень продуктивным оказался прием украинской делегации коллегами из Федерации футбола США. Вместе с американскими партнерами обсудили развитие сотрудничества в женском футболе, в котором Штаты сегодня являются мощным лидером, — отметил Павелко.
Также, по словам президента УАФ, обсудили возможные направления развития сотрудничества в юношеском и молодежном футболе.
Кроме того, делегации обсуждали:
- планы проведения товарищеских матчей между национальными, женскими и молодежными сборными Украины и США;
- проекты создания баз для национальных сборных в странах;
- опыт внедрения системы VAR;
- организацию совместных тренировочных футбольных лагерей для детей в странах.
Также во время встречи Павелко поблагодарил представителей US Soccer за помощь в организации переговоров с кандидатами на должность главного тренера женской сборной Украины по футболу.
— Работа в этом направлении будет продолжаться, но уже сейчас есть несколько интересных вариантов, — объяснил он.
По словам Павелко, это все делается в рамках стратегии развития женского футбола, которую Украина с США приняли три года назад.
Источник: Андрей Павелко
Фото: Андрей Павелко