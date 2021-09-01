Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко во время рабочей поездки в США обсудил с представителями американской Федерации футбола (US Soccer) развитие сотрудничества и возможность проведения товарищеских матчей.

— Очень продуктивным оказался прием украинской делегации коллегами из Федерации футбола США. Вместе с американскими партнерами обсудили развитие сотрудничества в женском футболе, в котором Штаты сегодня являются мощным лидером, — отметил Павелко.

Также, по словам президента УАФ, обсудили возможные направления развития сотрудничества в юношеском и молодежном футболе.

Кроме того, делегации обсуждали:

планы проведения товарищеских матчей между национальными, женскими и молодежными сборными Украины и США;

проекты создания баз для национальных сборных в странах;

опыт внедрения системы VAR;

организацию совместных тренировочных футбольных лагерей для детей в странах.

Также во время встречи Павелко поблагодарил представителей US Soccer за помощь в организации переговоров с кандидатами на должность главного тренера женской сборной Украины по футболу.

— Работа в этом направлении будет продолжаться, но уже сейчас есть несколько интересных вариантов, — объяснил он.

По словам Павелко, это все делается в рамках стратегии развития женского футбола, которую Украина с США приняли три года назад.

Источник: Андрей Павелко

Фото: Андрей Павелко