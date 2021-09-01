Все ученики школ Киева имеют право бесплатного проезда в городском общественном транспорте. В случае, если ребенку не успели оформить или изготовить электронный ученический, он может продолжать пользоваться билетом старого образца.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

— Для заказа электронного билета родителям или опекунам школьника нужно зарегистрироваться и подать заявку на ученический е-билет с помощью портала scard.kyivcity.gov.ua. Система работает в тестовом режиме, — сообщили в ведомстве.

После этого данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок, а заявку передадут на производство.

Затем готовый электронный билет ученик получает в своей школе.

Срок изготовления ученического билета зависит от скорости проверки данных в школе. Когда ученический будет готов, на электронную почту родителям придет соответствующее уведомление.

По данным КГГА, родители уже заказали 32 037 электронных ученических билетов. 8705 ученических уже сделано, а еще 3520 находятся в работе у производителя.