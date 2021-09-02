Убили братьев дедушки и всех родных: Зеленский рассказал о жизни своей семьи во времена Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Музее Холокоста в Вашингтоне, рассказал трагическую историю из жизни своей семьи.

Глава государства поделился, что трех братьев его дедушки, их родителей, жен, детей и всех родных расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украине в начале Второй мировой войны.

— Четвертый брат тогда был на фронте. Он прошел Вторую мировую, сделал свой вклад в победу над нацизмом и через четыре года вернулся домой. Через два года у него родился сын, через 31 — внук, а через 40 лет его внук стал президентом Украины. Сейчас он стоит перед вами, — рассказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что нацизм проиграл навсегда. Он добавил, что у народа Украины не может быть зародышей нацизма или антисемитизма на генетическом уровне, не может быть их ни в душе, ни в сердце. Ведь он пережил на своей земле Бабий Яр.

1 сентября Владимир Зеленский находится с визитом в США. Вместе с первой леди он посетил Арлингтонское кладбище и Музей Холокоста в Вашингтоне по случаю 82-й годовщины начала Второй мировой войны.

Именно 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась на территорию Польши и именно на период с 1933 до 1945 года (окончание Второй мировой) выпало массовое преследование и убийства евреев, которое позже назвали Холокостом.