Хасиды в Умани ежегодно собираются, чтобы отметить главный для их течения иудаизма праздник — Рош ха-Шана или еврейский Новый год. Обычно он приходится на сентябрь-начало октября.

Хасиды приезжают в Украину из Израиля, США, Канады, стран Западной Европы и других. В 2021 году в Умани ожидается до 50 тыс. паломников, которые будут отмечать Новый год 6-8 сентября.

Факты ICTV пообщались с главным раввином Киева Ионафаном Марковичем и выяснили, кто такие хасиды, почему они приезжают именно в Умань и какое значение Рош ха-Шана имеет для Украины.

Кто такие хасиды

Хасиды — это представители хасидизма, ортодоксального течения иудаизма. Это движение возникло как оппозиция формализованности в религии, его сторонники предпочитают душевную веру и благочестивость в повседневной жизни.

— Слово “хасид” означает благочестивый. Главные особенности хасидизма, если коротко, это приоритет религиозного чувства и нравственной жизни над сухой ученостью и ритуалами. Что, впрочем, вовсе не исключает глубокого изучения Торы и кабалы, — рассказывает главный раввин Киева Ионафан Маркович.

Ключевым принципом хасидизма является также связь с духовными лидерами — цадиком или ребе, которые считаются посредниками между верующими и Богом. Они являются образцом набожности и праведного поведения, у них просят советов и наставлений в повседневной жизни.

Родиной хасидизма является именно Украина, ведь он возник в 18 веке на Тернопольщине. Основателем движения является Исраэль Баал Шем-Тов, который умер и похоронен в Меджибоже Хмельницкой области.

Почему хасиды едут именно в Умань

Хасиды едут в Умань, поскольку там находится могила цадика Нахмана — одного из основателей брацлавского хасидизма. Сторонники хасидизма считают, что каждый из них хотя бы раз в жизни должен побывать в этом месте.

Они верят — если встретить Новый год у могилы Нахмана, он будет более счастливым и успешным. То, что хасиды должны ежегодно приезжать к его могиле молиться, завещал сам цадик Нахман.

Такая молитва, по словам Ионафана Марковича, обновляет духовную энергию и придает силы хасидам.

— Именно таким был завет их духовного лидера рабби Нахмана. В свое время он переехал из Израиля именно в Умань, поскольку этот город был для него особенным: здесь в 1768 году произошла ужасная трагедия, известная как Уманская резня. Тогда, во время Колиивщины, евреи Умани отказались отречься от своей веры, были замучены и убиты. Святость памяти жертв, которые положили свои жизни ради Всевышнего, побудила раби Нахмана поселиться в Умани в последнее время своей жизни (он уже тяжело болел). Именно на этом месте, у своей могилы, он хотел видеть много хасидов, которые празднуют Рош ха-Шана, утверждая вечную жизнь еврейского народа, — делится главный раввин Киева.

Как празднуют Рош ха-Шана

Накануне нового года хасиды пытаются завершить все дела, отдать долги и попросить прощения у тех, кому задолжали.

— Мы больше молимся и слушаем звуки шофара — бараньего рога, в который трубят, символизируя пробуждение совести и возвращение к Богу. Рош ха-Шана как духовный праздник дает нам дополнительные силы от Всевышнего. На Новый год мы, так сказать, качаем духовные мышцы, — говорит Джонатан Маркович.

На столе у ​​хасидов обязательно должна быть фаршированная рыба с головой и хвостом. Когда ее едят, то говорят: чтобы в новом году мы были в голове, а не в хвосте.

На еврейский Новый год также принято есть яблоки и макать их в мед, чтобы новый год был сладким и удачным.

— Гранат или виноград на праздничном столе, фрукты с большим количеством зерен символизируют пожелания численности еврейскому народу. Есть ряд и других ритуалов, но главное — духовный смысл праздника, молитва и общение со Всевышним.

Рош ха-Шана празднуют два дня, а после этого открывается цикл новогодних осенних праздников.

Не только Умань, и не только на Новый год

Паломничество хасидов не заканчивается в Умани. И приезжают они, кстати, не только раз в год. К празднику Рош ха-Шана приковано больше внимания общественности и СМИ, ведь ради него в Умань съезжается большое количество верующих.

Однако хасиды едут в Украину не только на праздники, но и в обычные дни.

— Могилы больших цадиков есть в Гадяче и Нежине, Меджибоже и Бердичеве, Шепетовке и Херсоне, в Черновцах, Чернобыле и нескольких других городах и поселках Украины, — говорит главный раввин Киева.

Рош ха-Шана только мужской праздник?

На Рош га-Шана в Умани можно увидеть очень много мужчин, также и на фото в СМИ — только мужчины, но женщин не видно. В связи с этим существует стереотип, что это только мужской праздник, и на самом деле это не так.

Как объясняет Ионафан Маркович, у евреев женщины занимают более почетное и важное место, чем мужчины, в силу своей врожденной святости.

— Женщины освобождены от некоторых обязанностей, которые должны выполнять мужчины, в частности, женщины должны гораздо меньше молиться. По поводу паломничества, женщин просто не хотят подвергать трудностям, связанным с путешествиями, пребыванием в чужом месте среди толпы посторонних, возбужденных религиозными эмоциями мужчин. Женщин оберегают — и это не дискриминация, а забота. Это важно понимать.

Что известно о приезде хасидов в Умань в 2021 году

В 2021 году в Умань на празднование Рош ха-Шана приедет около 50 тыс. хасидов. Такие данные озвучил полномочный посол Израиля Михаэль Бродский.

По прибытии на территорию Украины, паломники должны сделать тест на коронавирус. Также они обязаны соблюдать карантинные правила.

Во время празднования иудейского нового года для безопасности людей в Умани развернули ситуационный центр полиции.