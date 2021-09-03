В Киеве не планируют вводить локдаун с 15 сентября. Сейчас нет никаких предпосылок для введения различных ограничительных мер.

Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

— Локдауна не будет. Да, сейчас наблюдается ухудшение эпидемической ситуации в некоторых регионах Украины, но оно прогнозируемое. Об этом говорили еще в июне. Увеличение количества случаев ожидали после каникулярного периода, — рассказал он.

По словам Рубана, сейчас необходимо говорить об усилении мер, касающихся вакцинации от коронавируса. Ведь показатели прививок в некоторых областях очень низкие. Поэтому думать о локдауне сейчас нецелесообразно.

Украина находится в зеленой зоне, поэтому необходимо, чтобы региональная власть поддерживала противоэпидемический режим.

— Усиление противоэпидемических мер началось с июня: подготовка лечебных учреждений, транспорта, подготовка к выдаче электронных пропусков, консультационная работа и вакцинация, — добавил он.

Например, в городе Киев с 6 сентября запланировано внедрение противоэпидемической группы, которая будет контролировать ситуацию на улице.

Рубан говорит, что пока трудно прогнозировать возможную дату локдауна, ведь возбудитель Covid-19 быстро мутирует и является непредсказуемым. Сейчас известно, что количество больных увеличится в октябре-ноябре из-за распространения респираторных болезней.

Он отметил, что некоторые страны уже отказались от введения локдауна. Например, Дания и Норвегия с 1 октября не будут вводить жесткие меры, ведь у них 90% населения вакцинированы от коронавируса. Такой сценарий может быть и в Украине, если люди будут активнее вакцинироваться.