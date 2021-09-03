В Харькове блогеры незаконно проникли в цех Харьковского тракторного завода, где находится военная техника. Там они устроили танцы на танках для соцсети.

Неизвестным удалось пробраться к военным объектам, несмотря на то, что предприятие охраняется.

На YouTube-канале Милитарный опубликовали часть видео блогеров.

На кадрах видно, как в парни балаклавах осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 Гвоздика.

После этого один из блогеров устроил танцы на военной технике.

Более того, другой парень решил открыть люк танка, демонстрируя это на видео.

В то же время еще один человек снимала это все и один парень стоял рядом.

Соответствующее видео было опубликовано в популярной соцсети TikTok, но спустя некоторое время его удалили.

На самом предприятии пока не комментировали это происшествие. Но пользователи соцсетей выразили свое возмущение тем, что неизвестным удалось пробраться на объект, несмотря на имеющуюся охрану.

Это не первый случай, когда посторонние проникают на территорию с военной техникой.

Так, в марте этого года блогеры проникли на завод Кузня на Рибальськом, где показали недостроенные катера для Военно-морских сил ВСУ.

А в августе прошлого года неизвестные проникли на закрытый ядерный объект в Киеве, который расположен на территории Института ядерных исследований НАН Украины.

Источник: Милитарный