Погода на 5 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 5 сентября, на всей территории Украины ожидается осенняя прохлада.

В большинстве регионов страны будет солнечно, однако в южных, северных, восточных и центральных областях пройдут дожди.

Средняя температура по стране ожидается днем от +13 до + 21, а ночью от +4 до +15.

В западных областях Украины осадков не будет. Ночью столбик термометра опустится до +4 – +10 градусов, а днем потеплеет до +14 – +20.

На севере страны местами пройдут дожди. Ночью ожидается +3 – +5 градусов, днем температура поднимется до +14 – +16.

В центральных областях Украины будет преимущественно солнечная погода. Ночью похолодает до +4 – +6 градусов, в то время как днем воздух прогреется до +18.

На востоке дожди пройдут лишь в ряде областей. Ночью похолодает до +4, а днем столбик термометра поднимается до +16 – +19.

На юге почти везде будет сухая погода. Ночью ожидается +8 – +15 градусов, в то время как днем потеплеет до +18 – +21.

В Киеве в воскресенье пройдут дожди. Ночью похолодает до +5 – +7, днем незначительно потеплеет до +13 – +15.