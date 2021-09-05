Солнечно по всей Украине: погода на завтра, 6 сентября (карта)

Погода в понедельник, 6 сентября, будет солнечной. Столбики термометров покажут до +18 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Тепло будет в восточных и южных областях.

На западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — прохладнее, до 13-14 градусов днем, а ночью от +3 до +6 градусов.

В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +15 до +16 тепла, а ночью — в пределах +5 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +16 до +21 тепла, а ночью ожидается от +5 до +7 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет солнечно.

Погода в Киеве 6 сентября

В Киеве — тепло и преимущественно солнечно, до +16.

Завтра днем температура воздуха достигнет +16 тепла, а ночью будет в пределах +5 градусов.

Народные приметы 6 сентября

6 сентября почитается память мученика Евтихия, который известен как один из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова.

6 сентября нельзя далеко отходить от дома — опасность подстерегает и в поле, и на лугу.

Поскольку вечер будет достаточно холодными, 6 сентября следует собраться дома за шитьем, вязанием, пением, разговорами.