Конкурсы на должности в Укрзализныце: Гришина рассказала о возобновлении работы ВСК

Временная следственная комиссия по вопросам оценки критического состояния Укрзализныци возобновляет свою работу.

Об этом заявила глава профильной Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от фракции Слуга народа Юлия Гришина.

Она напомнила о результатах работы ВСК до парламентских каникул. В частности о том, что ВСК рекомендовала КМУ поменять отношение к кадровой политике на железной дороге.

— У нас сейчас в активной фазе конкурс на члена правления по грузовым перевозкам, а также конкурсы на главу правления и членов наблюдательного совета. К сожалению, в украинском законодательстве прописано так, что это очень долго и очень дорого, — сообщила Гришина.

Нардеп добавила, что для назначения членов правления и наблюдательного совета или главы правления, по закону, нужно провести конкурс на выбор HR-компании, которая займется подбором кандидатур.

— Заплатить ей (HR-компании. — Ред.) миллионы гривен, и только потом она начнет конкурс. Причем HR-компании не несут ответственности за подбор некомпетентных управляющих. И это — путь в никуда. Хорошая новость — данная норма на позицию членов правления уже отменена, — указала нардеп.

Более того, ВСК по Укрзализныце добилась справедливых тарифов на грузоперевозки, добавила нардеп.

— Эти тарифы не менялись пять лет и работали на благо финансово-промышленных групп. Грузовые перевозки — одно из наиболее прибыльных направлений УЗ: эти деньги идут на развитие инфраструктуры, комфорт пассажирских перевозок, — написала Гришина.

Также Гришина рассказала, что в ближайшее время члены ВСК проведут аудит работы правоохранителей.

— В ближайшее время мы будем проверять, как со своими задачами справились правоохранители после координационного совещания у генерального прокурора, и дадим им соответствующую оценку, — добавила нардеп.

Добавим, что ВСК по вопросам оценки критического состояния УЗ создали в парламенте в январе 2021-го, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволила предыдущее руководство УЗ, активизировала работу правоохранительных органов. Вопросом УЗ заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

Источник: Юлия Гришина