В эксклюзивном интервью Фактам ICTV директор компании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко рассказал о создании предприятия, современных вертолетах и тушении пожаров в Турции.

— Как и с чего компания Украинские вертолеты начинала свою деятельность?

— Мы начинали свою деятельность в 2002-2003 годах. Тогда Министерство обороны Украины объявило тендер на ремонт вертолетов Ми-26. Необходимо отметить, что Ми-26 – это самые крупные вертолеты в мире, их подъемность составляет 20 тонн, и они по-своему уникальны.

После Советского Союза в Украине осталось до 30 таких моделей, поэтому Министерство обороны, не имея финансовых средств для их ремонта и эксплуатации, решило привлечь частные компании.

Проект оказался удачным, и мы выиграли тендер. Мы отремонтировали и передали два вертолета Минобороны, а сами начали эксплуатировать еще два вертолета. К сожалению, в дальнейшем, по независящим от нас причинам, этот проект был заморожен, и около 30 вертолетов Ми-26 пришли в негодность и были утилизированы.

Затем мы работали с вертолетами Ми-8, точно также был объявлен тендер Минобороны, который мы выиграли. Нам предоставили вертолеты Ми-8, которые мы наземным транспортом перебазировали на авиаремонтный завод, отремонтировали и начали работать.

Мы начинали работать с шестью вертолетами, а количество сотрудников составляло 80 человек. Первая наша задача — тушение пожаров в Португалии. Потом мы выполняли задачу по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Пакистане, а затем был ряд гуманитарных и миротворческих миссий.

В настоящее время авиакомпания составляет 550 человек, 27 вертолетов Ми-8МТВ1. В состав компании входят два дочерних предприятия – вертолетный тренировочный центр, который занимается отбором и подготовкой летного инженерно-технического состава. А также air-service – предприятие, которое занимается разработкой и модернизацией вертолетов Ми-8 МТВ1.

— Что именно сейчас модернизируете?

Если говорить о последних работах, то платформа вертолета Ми-8МТВ1 потерпела до 70 модернизаций. Все они разработаны нашим конструкторским бюро, оно небольшое, но эффективное.

Сейчас я могу сказать, что этот вертолет отвечает всем современным требованиям для выполнения работ по поиску, спасению, аэромедицинской эвакуации в экстремальных условиях и в самых горячих точках планеты.

На вертолетах установлены новые, более мощные двигатели производства Мотор Січ. Это позволяет эксплуатировать воздушные суда в горных условиях, а также использовать их в экстремальных температурах, при 50 градусах, практически без потери мощности.

Также установлены специальные пылезащитные устройства, которые не позволяют пыли, веткам и продуктам горения попадать в двигатели и выводить их из строя. Дальше — самая современная авионика, которая помогает пилотам и предупреждает о возможных рисках.

Тепловизоры, система оптико-электронного слежения, специальные прожекторы, свето-техническое оборудование, 4-кратная система GPS, высотомеры, система, которая предоставляет возможность экипажу наблюдать подстилающую поверхность даже в ночных условиях, ну, и система ночного видения.

Вертолет уникален тем, что выполняет все работы, связанные с поиском, спасением, оказанием помощи в аэромедицинской эвакуации.

— Благодаря чему вам удается тушить пожары ночью и качественно выполнять свою работу?

Эта работа основана не на опыте одного года, а на опыте минимум пяти лет работы. Мы выполняем задачи заказчика по эвакуации раненых и пострадавших в любых условиях.

Мы в любое время суток взлетаем максимум в течение 30 минут и выполняем задачу. В основном условия задачи нам сообщают уже в воздухе. И дальше экипаж действует самостоятельно. Все происходит в экстремальных условиях, где нет площадок для посадки, где, как правило, территории находятся под контролем террористов.

Профессионально и морально экипаж подготовлен к работе с высоким уровнем риска, и они понимают, что основная задача – спасти людей. Поэтому подготовка экипажа у нас занимает значительное время.

За пять лет наши экипажи спасли 5 600 человек. В основном это раненые и люди, которые требовали максимально быстрой медицинской помощи на борту самолета. Из них 1 600 человек мы эвакуировали ночью, когда нет никаких ориентиров. В настоящее время у нас всего шесть экипажей, которые могут работать ночью в экстремальных условиях.

Пожаротушение ночью в несколько раз эффективнее, чем пожаротушение днем. Во первых, утихает ветер. Во-вторых, мы видим малейшие очаги пожара, которые есть на земле. Мы видим то, чего не видят днем остальные воздушные суда.

Но наши вертолеты круглосуточные, поскольку потушить пожар можно гораздо быстрее, если делать это и днем, и ночью.

— Чья была инициатива помочь тушить пожары в Турции?

— Инициатива была, безусловно, наша. В Twitter я увидел пост нашего президента Владимира Зеленского о том, что он решил оказать помощь нашему братскому турецкому народу и направить два самолета для тушения пожара.

На оперативном совещании я посоветовался, мое решение поддержали, и мы направили четыре вертолета для тушения пожаров ночью на бесплатной гуманитарной основе. Туда были направлены только добровольцы. Наша группа состояла из 39 человек.

— Какие сделали выводы после того пожара?

— Угроза пожаров становится планетарной. Поэтому ликвидацией пожаров должны заниматься только профессиональные, хорошо подготовленные воздушные суда и экипажи, которые имеют одну тактику, работают на конечный результат и не прекращают тушение пожаров, пока не будет ликвидирован самый маленький очаг.

Но еще важнее – немедленное действие, должна быть четкая система мониторинга, которая позволяет в течение максимум часа обнаружить и ликвидировать любой очаг возгорания. Тогда система будет эффективной.

Если же это не удается, и пожар выходит из-под контроля и начинает разгораться – должно быть воздействие на этот пожар 24 часа в сутки. До его ликвидации — днем и ночью, всеми возможными силами.

Для этого у нас есть четкие расчеты и математические модели. Для этого должны работать самолеты-разведчики, дроны, вертолеты-танкеры, вертолеты-пожарные и наземная поддержка. И все это должно работать круглосуточно.

— Какие планы у компании на ближайшее будущее?

В настоящее время мы работаем над усовершенствованием вертолета, который будет выполнять комплекс задач. Этот вертолет выйдет уже в следующем году. Он будет иметь полностью усовершенствованную кабину с учетом тех замечаний, которые были высказаны экипажами после тушения пожаров в Турции.

Это будет стеклянная кабина с дополнительным оборудованием, которая снизит риски работы экипажей. Вертолеты будут иметь уже внутреннее водосливное устройство.

Также будет телемедицина, то есть с мониторов реанимационных модулей информация в режиме реального времени будет передаваться в любой госпиталь мира для получения соответствующей консультации.

Мы будем устанавливать более совершенную оптико-электронную систему, которая будет выявлять и захватывать любые очаги возгорания с температурой свыше 200 градусов. Мы будем совершенствовать систему эвакуации и приводнения вертолетов.

Фото: Украинские вертолеты