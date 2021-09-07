Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание в среду, 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков по требованию 153 народных депутатов. Об этом сообщила Ольга Туний — пресс-секретарь Разумкова.

Парламентарии соберутся на внеочередное пленарное заседание после завершения очередного. На нем нардепы рассмотрят проект постановления №5380 об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника вне НАТО.

Во вторник, 7 сентября, нардепы вернулись с каникул и начали шестую сессию Верховной Рады. Одним из важнейших событий осенью парламентарии считают принятие законопроекта о государственном бюджете.

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук также подчеркнул важность еще трех документов — о децентрализации, деолигархизации и десоветизации законодательства.

Подробнее о старте шестой сессии Верховной Рады — в материале.