На одном из судостроительных заводов Стамбула (Турция) 7 сентября состоялась торжественная церемония закладки корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил ВСУ.

В мероприятии приняла участие делегация Министерства обороны Украины во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Алексеем Неижпапой.

Строительство корвета началось еще 28 апреля 2021 года, но, согласно турецким традициям, только после построения части секций и корпуса проводится церемония закладки киля корабля.

Этот корабль в 2022 году должны переправить в Украину, а на вооружение ВМС его передадут в 2024-м.

В Турции заложили киль корвета для ВМС Украины / 3 фотографии

Неижпапа сказал, что все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков.

Он имел в виду беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина недавно закупила в Турции.