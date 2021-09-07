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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В Турции заложили киль корвета для ВМС Украины

В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України

На одном из судостроительных заводов Стамбула (Турция) 7 сентября состоялась торжественная церемония закладки корабля типа ADA для нужд Военно-морских сил ВСУ.

В мероприятии приняла участие делегация Министерства обороны Украины во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Алексеем Неижпапой.

Строительство корвета началось еще 28 апреля 2021 года, но, согласно турецким традициям, только после построения части секций и корпуса проводится церемония закладки киля корабля.

Этот корабль в 2022 году должны переправить в Украину, а на вооружение ВМС его передадут в 2024-м.

В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України
В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України
В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України
В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України
В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України
В Туреччині заклали кіль корвета для ВМС України
В Турции заложили киль корвета для ВМС Украины / 3 фотографии

Неижпапа сказал, что все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков.

Он имел в виду беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина недавно закупила в Турции.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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