Сайт Факты ICTV открыл новые тематические подразделения

Недавно на сайте Факты ICTV появились новые тематические подразделения — Лайфстайл и Здоровье. Отдельные блоки будут освещать привычные темы всесторонне и с обязательной экспертной оценкой.

Сайт Факты ICTV следует за международной тенденцией и предлагает читателям объективную и всеобъемлющую информацию по узким вопросам, которые важны именно сегодня.

— Быть в курсе всего, что происходит — уже не в тренде, более ценны глубокие знания в сферах, которые тебя интересуют. К тому же сегментация пользовательского сообщества позволит нам предложить рынку узкую и целевую аудиторию, на которую охотятся рекламодатели, — объясняет руководитель департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

Новые подразделения имеют собственные дизайны страниц и адреса — life.fakty.com.ua и health.fakty.com.ua. За Лайфстайл отвечает Марина Корзун, за Здоровье — Анна Иваницкая.

— В рубрике Здоровье будут не только новости, но и большие эксклюзивные материалы. Появилась рубрика Психология. Это актуальная тема, так как из-за последствий пандемии люди стали чаще обращаться к психологам. Также отдельная рубрика посвящена вакцинации, и не только от коронавируса. Ведь теперь родители реже вакцинируют своих детей из-за боязни Covid-19. Цель нашего раздела — распространять доказательную медицину, поэтому материалы комментируют только эксперты, — говорит Анна Иваницкая.

Подразделение Лайфстайл сохранило большинство своих рубрик, однако лишилось нескольких лишних в теме Технологии.

Об изменениях своими впечатлениями делится Марина Корзун.