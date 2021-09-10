Погода в Украине в субботу 11 сентября будут солнечной и без осадков. Температура воздуха днем ​​ожидается на уровне +23, +27, ночью похолодает до +7, +15. Подробный прогноз погоды в Украине на 11 сентября смотрите в материале.

Погода в Украине 11 сентября — прогноз

На юге будет солнечно, дневная температура будет колебаться в пределах +22, +27, ночью похолодает до +12, +16. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/c.

В восточных регионах Украины погода 11 сентября также будет солнечной и без осадков. Днем столбик термометра будет показывать +24, +26, ночью +11, +14. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

На севере Украины днем ​​от +23 до +25, ночью будет прохладнее — +9, +13. В этих регионах ветер будет слабым — 3-8 м/c.

На западе Украины также солнечно и без осадков. Дневная температура на уровне +23, +26, ночная — +7, +11. Скорость ветра ожидается на уровне 3-8 м/c.

В центре синоптики прогнозируют +24, +26 днем, ночью до +9, +13. Ветер в пределах 3-8 м/c. В Киеве днем ​​ожидается +24, +26, в ночное время суток — +12, +14. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/c.