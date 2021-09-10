Что известно о выпускнике Кембриджа, которому Зеленский предложил работу

Во время международной конференции Ялтинская европейская стратегия (YES Brainstorming) к президенту Владимиру Зеленскому обратился Артем Шаипов — выпускник Кембриджского университета и глава Ассоциации украинцев — выпускников ведущих университетов мира.

Шаипов рассказал, что представители ассоциации — выпускники лучших мировых университетов готовы работать на государство. Соответствующее письмо с предложением присылали президенту еще в 2019 году, но ответа не было.

Зеленский заявил, что сейчас готов рассмотреть возможность сотрудничества, и предложил работу Шаипову и еще 10 “мощным людям”. Факты ICTV пообщались с Артемом Шаиповым и выяснили, чем особенна его организация, действительно ли он готов работать за 30 тыс. грн и в какой сфере себя видит.

Заполнить кадровый вакуум

Артем Шаипов поделился историей создания Ассоциации украинцев — выпускников ведущих университетов мира. Ее основали после Революции достоинства, и сейчас туда входит более 3 тыс. человек.

— Организация объединяет более 25 общин украинских выпускников университетов. Сюда входит и Кембриджское сообщество, и Гарвардское, и Оксфордское, и другие. Мы создали эту организацию сразу после окончания горячей фазы Революции достоинства, чтобы заполнить тот кадровый вакуум, который возник после того, как украинцам удалось устранить тогдашнюю власть.

По словам Шаипова, тогда ассоциация предложила сотрудничество правительству Яценюка. Формат простой: в организацию поступает информация о вакансиях, а они находят среди своих членов соответствующие кадры. Но это не гарантировало стопроцентного трудоустройства — отбор осуществляли определенные компании.

Многие из членов Ассоциации украинцев — выпускников ведущих университетов мира тогда устроились на работу в государственном секторе, но не все продержались долго. Как говорит Артем, препятствиями стали, в частности, ненадлежащий уровень оплаты и отсутствие политической воли для реформ.

— В 2014 году много людей, которые пошли на государственную службу, недолго там задержались. Одной из причин был нерешенный вопрос надлежащей оплаты.

Почему такие специалисты нужны Украине

— Это не дети очень богатых родителей, которые просто заплатили за обучение, а которые уже прошли многое… Они имеют ценный для Украины опыт — каждый может предложить свои сильные стороны. Их опыт обучения за рубежом важен, и это поможет превратить наш публичный сектор в более конкурентоспособный, — говорит Артем.

О работе на государство

Во время разговора с Зеленским Артем Шаипов заявил, что готов работать на высокой должности за 30 тыс. грн. Но при условии, что будет чувствовать пользу для страны от своей работы.

В комментарии Фактам ICTV Шаипов все же рассказал, что в долгосрочной перспективе такая оплата не удовлетворит потребностей. Поэтому он надеется, что президент повлияет на увеличение уровня заработной платы, ведь без этого Украине сложно будет стать успешной.

— Я надеюсь, что мы сейчас можем говорить о новых возможностях. Грустно было слышать от президента, что работа на государство, как я понял, должна быть невыгодной и дешевой. Я не знаю ни одной успешной страны, где бы работа на государство была низкооплачиваемой, и при этом государство было успешным.

Артем отметил, что Украина должна платить больше государственным служащим, чтобы иметь возможность конкурировать за человеческие таланты.

— Мы имеем глобальную конкуренцию за таланты, и Украина должна быть конкурентоспособной в этой борьбе за один из ключевых ресурсов — человеческий талант. Надеюсь, что президент поставит вопрос об оплате труда в общественном секторе на повестку дня. Чтобы это была конкурентная оплата, которая позволит украинскому государству конкурировать за таланты.

Если Шаипов действительно получит работу в государственном аппарате, то хочет работать над реформой государственного управления, поскольку считает ее одной из важнейших.

— Это та реформа, которая является матерью всех остальных, и от нее зависит то, насколько активно будут внедряться другие реформы. Это важный приоритет.

Чем закончился разговор с Зеленским

После разговора с Зеленским у Шаипова состоялся диалог с представителями Офиса президента.

— Я был очень рад услышать, что вопрос актуален, и президент заинтересован в привлечении специалистов, имеющих международный опыт… После этого мы имели приятные разговоры с коллегами из ОП. Надеюсь, у нас будет продуктивная встреча, где сможем обсудить детали, и сделать хорошо для нашей страны.

Верховенство права прежде всего

По мнению Шаипова, сейчас приоритетными для Украины должны быть реформы в сфере верховенства права. Именно от них зависит экономическое развитие и дальнейшее процветание страны.

— Когда все условия будут обеспечены, то бизнес будет охотнее инвестировать в страну, и мы будем иметь больше шансов на экономический рост и пополнение государственного бюджета.

Фото: Артем Шаипов