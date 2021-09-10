Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, но стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming.

— Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину. Я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в страну и больше инвестировал. Это правда, — заявил он.

Как объяснил Зеленский, что касается стратегических предприятий, которые за последние 10 лет были переданы некоторым китайским партнерам, то это решение СНБО остановили.

— То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это касаемо в частности предприятия Мотор Сич. У нас есть такие случаи, — добавил президент.

В то же время он отметил, что с Китаем у Украины наибольший товарооборот и хотелось бы, чтобы он был еще больше.

— Я хотел бы, чтобы украинский бизнес больше экспортировал в Китай, потому что это большой рынок, — объяснил Зеленский.

По словам президента, разговор об отношениях Украины с Китаем — это о стратегических отношениях и экономическом партнерстве.

ПАО Мотор Сич — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В январе 2021 года Украина на три года ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.

11 марта на заседании Совета нацбезопасности и обороны решили вернуть предприятие в собственность украинскому государству. А уже 23 марта Зеленский ввел в действие решение.