Объединенные усилия 2021: в военных учениях примут участие военные из 15 стран

Участие в стратегических военных учениях Объединенные усилия 2021 примут военные из 15 стран. Среди них представители 11 стран, входящих в Североатлантический Альянс (НАТО), и четырех стран-партнеров.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

— От Стратегического командования НАТО по операциям планируется участие группы экспертов. Особенностью подготовки к СКШУ является подготовка по стандартам НАТО с привлечением иностранных представителей, — заявил Залужный.

Во время учений Объединенные усилия 2021 военнослужащие отработают управление группировками войск при ведении операции сил обороны. Подразделения ВСУ будут выполнять на практике задачи вместе с иностранными военными.

Военные учения будут состоять из трех этапов, на первом и втором армейцы отработают управление силами обороны государства во время отпора вооруженной агрессии. Третья часть предусматривает отработку управления группировками войск при введении операций с применением многонациональных подразделений.

В учениях Объединенные усилия 2021 примут участие военные из 15 стран — Залужный / 3 фотографии

Стратегические командно-штабные учения Объединенные усилия 2021 пройдут в конце сентября. Они предусматривают участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

К учениям присоединятся вооруженные силы таких стран: Германия, Канада, Грузия, США, Великобритания, Польша, Швеция, Италия, Латвия, Литва, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова и Иордания.

Фото: Генштаб ЗСУ