США не прекратят стратегические отношения с Украиной после вывода войск из Афганистана. В этом заверила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время форума YES Brainstorming 10 сентября.

– Мы преданы вопросам суверенности Украины, независимости, ее европейских надежд, а также территориальной целостности, – отметила она.

По ее словам, подтверждением этих слов является то, что эти вопросы президенты США и Украины обсуждали просто на второй день после вывода сил США из Афганистана и окончания эвакуации американских сотрудников.

– Вы видели, что на той встрече была довольно серьезная повестка дня. И эти вопросы обсуждалась не только в Овальном кабинете, а повсюду, – отметила она.

Виктория Нуланд отмечает: США и Украина должны многое сделать в области кибербезопасности, а также поддержки реформ в Украине и остановки агрессии.

– Конечно, мы будем работать по стратегически важным направлениям для нас с Украиной, как и раньше. Мы готовы поддерживать двусторонние отношения с Украиной, – сказала заместитель госсекретаря США.

Несколькими часами ранее Владимир Зеленский во время форума также подтвердил, что встреча с президентом США Джо Байденом 1 сентября в Белом доме была очень важной, а отношения с Соединенными Штатами сейчас лучше, чем были.

Мнение о том, что после вывода войск США из Афганистана Украина будет иметь политическое преимущество, высказал и второй президент Украины Леонид Кучма.