Зеленский рассказал, какой видит встречу с Путиным

Не хватает времени думать о самом президенте РФ Владимире Путине. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться, а не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в YES Brainstorming 10 сентября.

— Хочется более предметно встретиться с ними, чем на первой встрече в Нормандском формате, — отметил он.

Вместе с тем президент сказал, что были все-таки результаты после той встречи.

— Вернули более ста человек домой. Это важный результат. Говорили о разминировании и КПП, но не все движется так быстро, как бы я хотел, — объяснил Зеленский.

Глава государства отметил, что Кремль не хочет решать вопрос окончания войны быстро.

— Мы должны предметно поговорить о деоккупации нашей страны. Потому фразами, запугиваниями, угрозами ничего не достигнем, — подчеркнул он.

Зеленский также рассказал, что сейчас работают над проведением встречи в Нормандской формате.

— Если она будет, то будет возвращение какого-то количества людей. Я не верю всех на всех. Все, о чем мы договариваемся, Россия никогда этого не делает на 100%, — объяснил президент.

Но, по словам главы государства, если встреча состоится — будет какой-то результат.