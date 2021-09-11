Нужно прекратить людям врать: Климкин рассказал о шансах Украины на членство в ЕС и НАТО

Бывший глава МИД Павел Климкин предоставил свой прогноз относительно вступления Украины в ЕС и НАТО.

Отвечая на вопрос журналиста Фактов ICTV в эксклюзивном интервью, он отметил, что обретение Украиной полноправного членства в Европейском Союзе возможно только с получением в стране верховенства права, а это может произойти через “+ — 15 лет”.

Климкин отметил, что для Лиссабона или Парижа в Украине пока нет устойчивой демократии и верховенства права, как такового.

— С одной стороны от Украины — Путин и Лукашенко. С ними все понятно — они диктаторы. От них никто ничего другого не ожидает. С другой стороны — есть демократии западного типа. Они разные: от Голландии до Качиньского (экс-президент Польши — Ред.). С ними тоже все ясно. Посередине — Украина. У нас есть свободные и честные выборы (…) Но одновременно у нас нет устойчивой демократии и устойчивого верховенства права, — сказал Климкин.

Он добавил, что для стран Европы политический режим Украины выглядит, скорее, как гибридная демократия или “демократия в процессе становления”. И сколько бы страна не предъявляла “правильные достижения”, ЕС оценивает по одному критерию — наличию верховенства права, т.к именно это является фундаментальной и неотъемлемой ценностью.

— Нас спрашивают, имеем ли мы политическую стратегию и волю двигаться от гибридной демократии к демократии западного типа. Мы можем сказать, что это несправедливо: Румынию, Болгарию, Албанию принимали в ЕС, когда у них не было настоящей демократии, — продолжил бывший глава МИД.

Причиной такого положения, он назвал присутствие России, которая несет угрожзу для Украины.

— Существует консенсус российских элит. Он заключается в том, что украинская государственность является искусственной и украинского государства как такового существовать не может. И одновременно наши территории должны принадлежать российской империи (…) или чему-то другому, но не нам. И они последовательно будут это реализовывать, — отметил Климкин.

Он добавил, что в ближайшие годы ситуация обострится еще больше, поскольку президент РФ понимает, что у него осталось несколько лет для реализации цели.

— Он прекрасно понимает, что грядет зеленая революция, Россия будет слабеть, мир — меняться. Он хочет это реализовать в ближайшие годы, — заначив Климкин. — Нам говорят: если мы завтра, условно, в полдень дадим вам план действий по членству, ваша безопасность в 12.05 завтра увеличится или уменьшится? Мы отвечаем: увеличится. А нам говорят — уменьшится, — продолжил Павел Климкин.

Он объяснил это тем, что Путин будет последовательно пытаться уничтожить украинское государство, а защитить страну на пути в НАТО — до того момента, когда для Украины будет действовать пятая статья, никому.

Отметим, что согласно статье 5, в случае, если любая из государств — членов становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса считают этот акт насилия вооруженным нападением на всех и примут меры, которые сочтут целесообразными, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению.

— Сегодня нет консенсуса на Западе, стоит ли защищать Украину. Нравится это нам или нет. Запад может помочь нам против массированного военного вторжения, но не может оказать помощь против всех гибридных угроз, которые Россия умеет и будет организовывать, — отметил Климкин.

По мнению экс-главы МИД, говоря о необходимости шагов к вступлению в ЕС, Украина лишь дразнит Запад, ведь там считают, что страна не понимает, в какой ситуации находится.

— Если оценка неадекватна, этого игрока исключают из процессов подготовки принятия решений (…) Нужно прекратить людям врать. Мы можем вступить в ЕС раньше, чем через 20 лет, правда, ненамного. Честным сроком являются плюс минус 15 лет. Будем лучше работать, будет менее 15 лет, — отметил он.

Вступление Украины в ЕС через 5-7 лет бывший глава МИД считает невозможным с точки зрения процедур сегодняшнего ЕС.

Он отметил, что в НАТО Украина может вступить гораздо быстрее. Но для этого требуется изменение геополитической ситуации.

— Адекватная оценка ситуации является ключом, чтобы нас воспринимали серьезно, — сказал Климкин.

На вопрос о качестве и темпах реформ в Украине Климкин ответил однозначно отрицательно.

— Запад не видит у нас стратегии того, каким образом мы можем пройти к демократии западного типа. Наоборот, как у нас хотят остаться в той же реальности, имитируя процессы, так и на Западе часть элит, которой удобная сегодняшняя ситуация с Россией и Украиной, тоже хочет оставаться там, где есть. Получается двойная заинтересованность. Но в таком случае нас не примут ни в НАТО, ни в ЕС, — отметил Климкин.

Он добавил, Украина должна стать устойчивой, сильной и надежной, что возможно лишь в том случае, если мы станем по-настоящему демократическим обществом сверховенством права.

Ни первого, ни второго, как считают на Западе, по словам Климкина, в Украине нет.

Добавим, что що в Киеве проходит форум YES Brainstorming, организованный Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука. Все дискуссии транслируются онлайн.

Прямая трансляция YES Brainstorming После Covid = Перед катастрофой? Шаги к выживанию доступна на официальном YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука на английском и украинском языках.