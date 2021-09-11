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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Днепре ко Дню города покажут самое масштабное в мире лазерное шоу

В Днепре ко Дню города покажут самое масштабное в мире лазерное шоу

В Днепре завершили монтаж оборудования для масштабного лазерного шоу ко Дню города, который будет отмечаться сегодня, 11 сентября. Постиндустриальная световая инсталляция может стать крупнейшей в мире.

О шоу в городе рассказал политик и бизнесмен Геннадий Корбан в Facebook, опубликовав фото.

В Днепре ко Дню города покажут самое масштабное в мире лазерное шоу

Основой для световой инсталляции послужили пять заводских труб, выведенных из эксплуатации. На них смонтировали оборудование и лазеры.

Перманентная световая инсталляция называется Dnipro Light Flowers. Ее устроили на левом берегу Днепра. По замыслу, лучи света будут рисовать в небе над городом огромные лазерные цветы.

— Скоро, в Днепре! Возможно это самая большая ветовая арт-инсталляция в мире! Подарок городу и горожанам, — написал Корбан.

Сразу пост начал собирать комментарии сторонников и критиков проекта.

Реакция подписчиков на лазерное шоу в Днепре

  • Это очень красиво. Респект, — прокомментировал фотографии журналист Юрий Бутусов.
  • Мы пошатались позиции Дубая и это прекрасно!
  • Это просто для красоты или еще какая-то польза? На этот комментарий Корбан ответил: притягивает деньги и любовь, снимает порчу.
  • Красота! И вообще, город, наверное, сильно изменилось в лучшую сторону тех 8 лет, что я там не был.
  • А может это справедливо, что плебсу бросают дешевого хлеба и зрелищ?)) Потому что если за это еще и благодарят…
  • Это вакцинированы раздают 5G))))))))))) Если серьезно, то очень круто !!!! и Бутусов.
  • Класс! Благодаря таким инициативам Днепр приобретает свое уникальное лицо, и с каждым годом выглядит все более привлекательным.
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