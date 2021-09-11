В Днепре ко Дню города покажут самое масштабное в мире лазерное шоу

В Днепре завершили монтаж оборудования для масштабного лазерного шоу ко Дню города, который будет отмечаться сегодня, 11 сентября. Постиндустриальная световая инсталляция может стать крупнейшей в мире.

О шоу в городе рассказал политик и бизнесмен Геннадий Корбан в Facebook, опубликовав фото.

Основой для световой инсталляции послужили пять заводских труб, выведенных из эксплуатации. На них смонтировали оборудование и лазеры.

Перманентная световая инсталляция называется Dnipro Light Flowers. Ее устроили на левом берегу Днепра. По замыслу, лучи света будут рисовать в небе над городом огромные лазерные цветы.

— Скоро, в Днепре! Возможно это самая большая ветовая арт-инсталляция в мире! Подарок городу и горожанам, — написал Корбан.

Сразу пост начал собирать комментарии сторонников и критиков проекта.

Реакция подписчиков на лазерное шоу в Днепре