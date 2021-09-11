В Днепре ко Дню города покажут самое масштабное в мире лазерное шоу

В Днепре завершили монтаж оборудования для масштабного лазерного шоу ко Дню города, который будет отмечаться сегодня, 11 сентября. Постиндустриальная световая инсталляция может стать крупнейшей в мире.
О шоу в городе рассказал политик и бизнесмен Геннадий Корбан в Facebook, опубликовав фото.
Основой для световой инсталляции послужили пять заводских труб, выведенных из эксплуатации. На них смонтировали оборудование и лазеры.
Перманентная световая инсталляция называется Dnipro Light Flowers. Ее устроили на левом берегу Днепра. По замыслу, лучи света будут рисовать в небе над городом огромные лазерные цветы.
— Скоро, в Днепре! Возможно это самая большая ветовая арт-инсталляция в мире! Подарок городу и горожанам, — написал Корбан.
Сразу пост начал собирать комментарии сторонников и критиков проекта.
Реакция подписчиков на лазерное шоу в Днепре
- Это очень красиво. Респект, — прокомментировал фотографии журналист Юрий Бутусов.
- Мы пошатались позиции Дубая и это прекрасно!
- Это просто для красоты или еще какая-то польза? На этот комментарий Корбан ответил: притягивает деньги и любовь, снимает порчу.
- Красота! И вообще, город, наверное, сильно изменилось в лучшую сторону тех 8 лет, что я там не был.
- А может это справедливо, что плебсу бросают дешевого хлеба и зрелищ?)) Потому что если за это еще и благодарят…
- Это вакцинированы раздают 5G))))))))))) Если серьезно, то очень круто !!!! и Бутусов.
- Класс! Благодаря таким инициативам Днепр приобретает свое уникальное лицо, и с каждым годом выглядит все более привлекательным.