Каждый шаг РФ по нарушению безопасности Украины, получит контрмеры США — Амос Хохштайн

После отмены санкций США против Северного потока-2 и блокирования Россией поставок газа через Украину, Соединенные Штаты и Германия готовят меры противодействия.

Во второй день дискуссий на YES Brainstorming — нового формата Ялтинской Европейской Стратегии, организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, выступил старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США и бывший советник американского президента Джо Байдена Амос Хохштайн.

Отвечая на вопросы журналиста Фактов ICTV в эксклюзивном интервью, он сообщил о взаимодействии с немецкой стороной и контрмерах в отношении РФ из-за несоблюдения норм ЕС.

— Мы имеем дело не просто с газопроводом. Это энергетическая позиция — рычаг давления России, который она использует для подавления Украины и других стран Европы. В последнее время мы сфокусированы на Северном потоке-2, но я рассматриваю поведение России в отношении Европы гораздо шире, — сказал Хохштайн.

Турецкий поток вместе с Северным потоком-2 — это попытки России отключиться от Украины и забрать транзит вместе с его доходами, одновременно заставляя европейские страны полагаться только на Россию, добавил Амос Хохштайн.

— Каждый шаг, который они сделают в этом направлении, получит контрмеры и реакцию от нас. Но на данный момент, я не знаю точно, что именно они готовят, — сообщил он.

Амос Хохштайн воздержался от конкретики относительно мер по противодействию России в интересах конфиденциальности.

— Если я заранее скажу, какими будут эти санкции, это может сделать их недостаточно сильными. Сейчас мы разговариваем с вами, но россияне тоже слушают. Поэтому я не буду говорить, что мы сделаем. Но я считаю, что гораздо важнее заверить украинцев в том, что мы их поддержим, — сообщил представитель США.

Он назвал президента Соединенных Штатов самым преданным политиком, когда-либо поддерживающим государственность Украины, ее народ и территориальную целостность.

— Он расширил НАТО и всегда выполнял обязательства. Вот почему так важен наш договор с Германией: одно дело то, что США согласились на санкции и усиленные меры, но канцлер Германии Меркель, даже после ухода, обязала Германию заверить, что поставки через Украину продолжат, — сказал Хохштайн.

Старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштайн также заверил в реакции США, Германии и Европейского Союза в случае нарушения безопасности Украины или других стран.

Как показывает история, санкции гораздо эффективнее, если к ним прибегать вместе с другими странами, отметил Хохштайн.

Факты ICTV рассказывают, о чем говорили во время второго дня дискуссий на YES Brainstorming.

Фото: Фонд Виктора Пинчука