Сегодня, 12 сентября, в Киеве проходит пробег Киевская Десятка — 2021, в связи с чем полиция ввела ограничения движения на период 08.00-12.00.

В Киеве перекрыли следующие центральные улицы:

Саксаганского;

проспект Победы (в направлении центра)

Также движение транспорта будет ограничено на частях улиц, прилегающих к маршруту: