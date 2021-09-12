Сегодня, 12 сентября, в Киеве проходит пробег Киевская Десятка — 2021, в связи с чем полиция ввела ограничения движения на период 08.00-12.00.
В Киеве перекрыли следующие центральные улицы:
- Саксаганского;
- проспект Победы (в направлении центра)
Также движение транспорта будет ограничено на частях улиц, прилегающих к маршруту:
- Эспланадной;
- Шота Руставели;
- Большой Васильковской;
- Антоновича;
- Владимирской;
- Тарасовской;
- Паньковской;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюры;
- Шолуденко;
- проулке Политехническом;
- Академика Янгеля;
- Гарматной;
- выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других.