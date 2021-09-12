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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Киеве полиция перекрыла часть центральных улиц (карта)

В Киеве полиция перекрыла часть центральных улиц (карта)

Сегодня, 12 сентября, в Киеве проходит пробег Киевская Десятка — 2021, в связи с чем полиция ввела ограничения движения на период 08.00-12.00.

В Киеве перекрыли следующие центральные улицы:

  • Саксаганского;
  • проспект Победы (в направлении центра)

Также движение транспорта будет ограничено на частях улиц, прилегающих к маршруту:

  • Эспланадной;
  • Шота Руставели;
  • Большой Васильковской;
  • Антоновича;
  • Владимирской;
  • Тарасовской;
  • Паньковской;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюры;
  • Шолуденко;
  • проулке Политехническом;
  • Академика Янгеля;
  • Гарматной;
  • выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других.
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