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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Гетьманцев назвал направления, где Украина может брать пример в Беларуси

Гетьманцев назвал направления, где Украина может брать пример в Беларуси

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему похвалил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в развитии экономики страны.

В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV Гетьманцев заверил, что не призывает следовать примеру Беларуси, но назвал направления, в которых можно брать пример.

— Беларусь, действительно, богаче Украины страна — и по ВВП на душу населения, и по основным социальным показателям. Там есть с чего брать пример. Например, поддержка ИТ, промышленности, детенизация, которая является основой развития экономики.

 

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