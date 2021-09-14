Гетьманцев назвал направления, где Украина может брать пример в Беларуси

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему похвалил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в развитии экономики страны.
В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV Гетьманцев заверил, что не призывает следовать примеру Беларуси, но назвал направления, в которых можно брать пример.
— Беларусь, действительно, богаче Украины страна — и по ВВП на душу населения, и по основным социальным показателям. Там есть с чего брать пример. Например, поддержка ИТ, промышленности, детенизация, которая является основой развития экономики.