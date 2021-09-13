Офис генерального прокурора подтвердил намерение запрашивать выдачу гражданина РФ Александра Франчетти, которого накануне задержали в Чехии. Россиянин принимал активное участие в оккупации Крыма.

Офис генпрокурора направил обращение в Министерство юстиции Чехии еще в 2020 году. Тогда соответствующий запрос подали прокуратуры АР Крым и Севастополя.

13 сентября после сообщения о задержании Фрачетти, ОП решил подтвердить актуальность обращения.

— Офис генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и силе процессуальных решений в уголовном производстве, — говорится в сообщении.

Украинские правоохранительные органы разыскивают Александра Франчетти для привлечения к уголовной ответственности. Против него завели уголовное производство по факту участия в незаконных вооруженных формированиях Самооборона Крыма и Северный ветер (ст. 260 УК).

Голосеевский районный суд избрал Франчетти меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание Франчетти в чешской Праге произошло 12 сентября. После оккупации Крыма россиянин создал группировку Северный ветер, которая взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ. Об этом он сам рассказал в одном из интервью.

Когда именно Франчетти экстрадируют в Украину и где он сейчас находится, пока неизвестно. Чешские правоохранители раскрыли подробности задержания Франчетти.

Фото: Миротворец