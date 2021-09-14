16 сентября состоится онлайн-конференция Marketing Directors Day

16 сентября 2021 года состоится бесплатная онлайн-конференция Marketing Directors Day, которая соберет владельцев, учредителей и маркетинг-директоров топовых украинских компаний.

Во время мероприятия спикеры обсудят ключевые digital-стратегии, поделятся опытом адаптации бизнесов в новых реалиях — массой практической, вдохновляющей и полезной информации.

Выступать будут 15 спикеров в течение восьми часов. Программа предусматривает свежие кейсы, интересные проекты, известные бренды, новые и все еще актуальные старые digital-тренды, доклады о лучших инструментах и особенностях их использования.

Среди спикеров представители таких компаний, как Eldorado, ПриватБанк, Parimatch Holding, Укрзолото, Zlato.ua, Danone Nutricia, Peugeot Citroen Ukraine, OPPO Украины, Porcelain Dent, Фридом Финанс Украина, VEKA Украина и многие другие.

После насыщенного знаниями и опытом дня участники разберутся, чем отличаются успешные digital-стратегии, получат порцию вдохновения и свежих идей из реальных примеров продвижения от спикеров.

Также участники узнают прогнозы развития digital на ближайшее будущее, и как к нему подготовиться уже сейчас.

Кроме того, увидят, как на практике работают те активности и инструменты, о внедрении которых наши слушатели только задумываются. И, конечно, получат ответы на все вопросы относительно своего кейса в живом формате.

Конференция будет интересна всем, кто связан с онлайн-маркетингом: владельцам и топ-менеджерам, на плечах которых лежит стратегическое планирование и развитие, рекламным агентствам и всем, кто оказывает digital-услуги, оптимизаторам, разработчикам, дизайнерам, копирайтерам и маркетинг- директорам, которые хотят держать руку на пульсе.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.