Часть Лукьяновского СИЗО могут перепрофилировать в гостиницу — Малюська

Часть камер Лукьяновского СИЗО (следственного изолятора) могут перепрофилировать и сделать гостиницу.

О таких намерениях сообщил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, сейчас в СИЗО содержится более 2 тыс. человек.

— Для музея это помещение очень большое и очень дорогое. Мы планировали сделать там гостиницу, скорее всего, — отметил министр.

Денис Малюська рассказал, что объект, который строят на замену изолятору по Бориспольской трассе, будет рассчитан на 1 тыс. человек. Соответственно, еще тысяча останется в Лукьяновке.

Поэтому пока что речь может идти о замораживании и изменении назначения только части СИЗО. Другая часть Лукьяновского изолятора в ближайшие пять-шесть лет еще будет оставаться на месте.

На днях Денис Малюська рассказал, что в украинских следственных изоляторах вскоре могут появиться новые платные услуги. По его словам, люди, находящиеся в СИЗО, смогут получить доступ к интернету и звонкам за деньги.

Министр отметил, что это будет официальной услугой и для ее внедрения уже готовится приказ. Но телефонные разговоры будут записываться.