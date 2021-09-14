Информация с Nomer.Org: что значит утечка 53 млн записей о данных украинцев

13 сентября в Офиса омбудсмена Людмилы Денисовой заявили об обнаружении в интернете базы данных, что может содержать почти 53 млн записей о персональных данных украинцев.

Однако в Telegram-канале DC8044 F33d объясняют: это очень старая база, содержащая информацию об украинских физических лиц. Она была годами доступна на сайте Nomer.Org, который сейчас не работает.

Так, киевский Telegram-канал провел личное расследование, чтобы узнать откуда могла появиться якобы новая база данных.

— Пытались понять о чем речь, ведь за последнее время ничего подобного на просторах интернета не было. Возможно омбудсмен проник в какие-то дебри DarkNet и выловил личное лицо? Или в какой раз лучшие специалисты кибербезопасности взломали Дію, получив данные наших граждан, параллельно оформляя на них кредиты? Нет, — отмечают в канале.

Поэтому, сравнив перечень полей, количество записей и другую информацию выяснилось, что этот слив на самом деле является устаревшей базой физлиц, что находилась на Nomer.Org.

— Это Nomer.Org с базой физлиц Украины за непонятно какой год, когда еще была официальная поддержка Windows ХР, а доллар был по восемь, — пишут в канале.

Сейчас сайт Nomer.Org не доступен на территории Украины. Однако посмотреть информацию, которая на нем содержалась можно с помощью сервисов архивирования, в частности Wayback Machine.

Вчера в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили о том, что на одном из сайтов обнаружены базу данных украинцев.

Отмечали, что он может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

В то же время не объясняли, что это за база данных, откуда именно могла произойти утечка информации и о каких персональных данных идет речь. Лишь отметили, что уже обратились в полицию касательно открытия уголовного производства.

Истичник: DC8044 F33d