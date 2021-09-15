Костел святого Николая начнут восстанавливать в октябре — Минкульт

Ремонт костела святого Николая в Киеве, где недавно произошел пожар, начнут в октябре. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

14 сентября рабочая группа по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ в храме провела заседание.

Предварительный вывод о пожаре в храме пока выдала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Необходимо также получить заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а также провести экспертизу аварийного состояния.

Только после этого можно подсчитать затраты на ремонт и начать его. Сейчас на восстановление храма удалось собрать уже 15,7 млн грн.

Пожар в костеле Святого Николая

Пожар в костеле Святого Николая случился 3 сентября. Огонь возник между первым и вторым этажами здания.

В результате инцидента никто из людей не пострадал, но разрушились некоторые помещения. Огонь уничтожил уникальный орган.

По предварительным оценкам Минкульта, на реставрацию храма необходимо до 75 млн грн.

После пожара в храме верующие начали молитвенную акцию по возвращению исторического здания из собственности государства в их собственность. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минкульту проработать этот вопрос.