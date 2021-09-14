В ближайшее время в Киеве вернут штрафы для заведений за нарушение карантина. Штрафовать начнут после того, как Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет желтую зону эпидемиологической опасности.
Об этом сообщил глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан.
— Да (будут штрафы, — Ред.), если будет внедрена желтая зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции, — рассказал он.
По его словам, сумма штрафов для заведений Киева при нарушении карантина будет начинаться с 34 тыс. грн.
Рубан добавил, что желтая зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.
Карантин в Украине
На сегодняшний день все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в ближайшее время ограничения могут усилить.
Как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, сейчас есть основания для введения желтого уровня эпидопасности в Украине.
Напомним, на заседании правительства 8 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в понедельник, 13 сентября, Украина может вернуться в желтую зону.
Подробнее об ограничениях желтой зоны карантина читайте в материале.