В ближайшее время в Киеве вернут штрафы для заведений за нарушение карантина. Штрафовать начнут после того, как Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет желтую зону эпидемиологической опасности.

— Да (будут штрафы, — Ред.), если будет внедрена желтая зона госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции, — рассказал он.

По его словам, сумма штрафов для заведений Киева при нарушении карантина будет начинаться с 34 тыс. грн.

Рубан добавил, что желтая зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.

Карантин в Украине

На сегодняшний день все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в ближайшее время ограничения могут усилить.

Как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, сейчас есть основания для введения желтого уровня эпидопасности в Украине.

Напомним, на заседании правительства 8 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в понедельник, 13 сентября, Украина может вернуться в желтую зону.

Подробнее об ограничениях желтой зоны карантина читайте в материале.