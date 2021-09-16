Погода в выходные в Украине будет дождливой. В субботу почти на всей территории страны ожидаются грозы. Незначительные осадки будут и в воскресенье.

18 сентября на Востоке грозы обойдут только Луганскую область. Дневная температура воздуха там составит +22°, ночная – +11°.

В Харьковской области днем будет на три градуса прохладнее, а грозы прекратятся разве что ночью.

Круглосуточно будут поливать дожди и западные регионы. Теплее всего будет днем в Закарпатской и Черновицкой областях – до +19°.

На Севере столбики термометров опустятся местами до +15°. Здесь, по прогнозу синоптиков, будут и более мощные грозы.

Теплее всего 18 сентября в Украине будет на Юге. В Крыму, в частности, метеорологи обещают до + 23°.

В Центре максимальные +19° ожидают только жителей Винницкой области.

19 сентября, в воскресенье, в Украине гроз быть не должно, однако слабенький дождь все же прогнозируют.

На Севере второй день выходных будет с осадками. В Киевской и Житомирской областях столбики термометров опустятся до +14°. В последней будет и довольно прохладная ночь- + 6-8°.

На Юге шанс на солнечные выходные имеют жители Николаевской и Одесской областей. Днем температура воздуха составит +22°. В остальных регионах дождь будет накрапывать и днем, и ночью.

На Востоке максимальные + 22° будут в Донецкой области.

А самое прохладное в Украине 19 сентября будет на Западе. В Волынской области синоптики обещают не более +11° днем и +8° ночью.

Не будет отличаться от остальных погода и в центральных областях. Теплее всего будет в Кировоградской области- + 18°. Относительно тепло там будет и ночью-до +13°.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь в Украине начнется с довольно низких температур – +7-8°. Однако уже 10-17 октября станет +12-13°. Теплее всего будет 12 октября. Тогда столбики термометров могут подняться до +19-21°.

Порадует погода теплом еще 21 октября. В этот день ожидается + 15-17°, после чего температура резко упадет до +5°.

Первые ночные заморозки будут 25 октября – до-3-5°. Дожди возможны 5, 6, 10, 20, 22 и 26 октября.