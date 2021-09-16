Погода в Украине в пятницу 17 сентября в половине регионов будет солнечной, а в другой — пройдет дождь. Температура воздуха днем ​​ожидается в пределах +17, +25. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/c. Подробный прогноз погоды на 17 сентября в Украине смотрите в материале.

Погода в Украине 17 сентября — прогноз

На юге Украине 17 сентября ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха на уровне +22 ,+26, ночью похолодает до +9, +17.

На востоке также без осадков. Температура воздуха днем ​​- +20, +23, ночью +5, +7.

На севере Украины 17 сентября синоптики прогнозируют дождь с грозой. Столбик термометра будет показывать +15, +20, ночью опустится до +7, +12.

На западе также ожидаются осадки в виде дождя с грозой. В дневное время суток температура составит +17, +21, ночью похолодает до +12, +16.

В центре Украины дожди с грозами пройдут лишь в Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха днем ​​+19, +24, ночью — +7, +13.

В Киеве дожди пройдут в дневное время суток. Синоптики прогнозируют +18, +20 днем, ночью — +9, +11.

Синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на осень. По их данным, октябрь будет очень сухим, без осадков может пройти также конец сентября и начало ноября.

Ноябрь порадует украинцев теплом — в этом месяце погода может превысить показатели нормы. Подробный прогноз погоды на осень читайте в материале.